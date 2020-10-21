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Вид на зараженную коронавирусом клетку под микроскопом

Коварный COVID-19: ученые нашли второй путь попадания коронавируса в клетки

© AP Photo
Общество
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Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1380)
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https://sputnik-georgia.ru/world_society/20201021/249764811/Kovarnyy-COVID-19-uchenye-nashli-vtoroy-put-popadaniya-koronavirusa-v-kletki.html

Тайна проникновения в организм человека опасного вируса, который уже десять месяцев сотрясает мир, сильно волнует ученых со всего мира

ТБИЛИСИ, 21 окт — Sputnik. Необычайная агрессивность коронавируса нового типа по сравнению с его предшественниками давно уже тревожит ученых. Оказалось, что для проникновения в клетки вирус использует еще один рецептор на их поверхности.

Это нейропилин-1 и он в большом количестве присутствует в дыхательных путях, кровеносных сосудах и нейронах. Результаты исследований опубликованы сразу в журнале Science.

Лаборатория для проведения тестов на антитела к коронавирусу в Республиканском центре профилактики СПИДа
© photo: Sputnik / Aram Nersesyan
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Биологи говорят, что коронавирус SARS-CoV-2, также как и родственный ему SARS-CoV, способен заразить клетки через рецептор ACE2. Меду тем, вспышка атипичной пневмонии в 2003 году, вызванная вирусом SARS-CoV, имела значительно меньшее распространение, чем COVID-19.

По мнению ученых, связано это с тем, что инфекция была ограничена преимущественно нижними дыхательными путями. Именно этот сделало вирус менее передаваемым. SARS-CoV-2, напротив, инфицирует верхние дыхательные пути, подключая слизистую носа и глотки, и, как результат, мгновенно распространяется за счет активного вирусного выделения, к примеру, во время чихания или кашля.

Выясняя, что делает SARS-CoV-2 настолько коварным и заразным, ученые в двух независимых исследованиях обнаружили, что спайковый белок вируса на поверхности клеток человека помимо ACE2 связывается с другим рецептором – нейропилином-1. Авторы считают, что это облегчает его проникновение.

Началось все с того, что изучая последовательность белка шипа SARS-CoV-2, исследователи нашли в нем уникальный очаг расщепления, который отсутствует у других коронавирусов. Они предположили, что это позволяет новому коронавирусу создавать дополнительные сайты связывания рецепторов на поверхности клеток.

Авторы также выявили у вируса небольшую последовательность аминокислот, аналогичную последовательности в человеческих белках, которая взаимодействует с нейропилином-1.

Причем оба коллектива ученых описали и экспериментально подтвердили возможность создания противовирусного лечения, основанного на ингибировании нейропилина-1. Отключив в лабораторном тесте нейропилин-1 в клетках человека, они снизили способность SARS-CoV-2 заражать клетки в культуре.

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Еще одно любопытное наблюдение – результаты одного из экспериментов также позволили объяснить причину потери обоняния при COVID-19. Ученые под руководством нейробиолога Микаэля Симонса (Mikael Simons) из Технического университета Мюнхена при вскрытии шести умерших от COVID-19 пациентов обнаружили у пяти из них инфекцию обонятельного эпителия. Причем инфицированные клетки показывали высокую экспрессию нейропилина-1.

К слову, аналогичной причиной объясняют авторы и поражения мозга при новой коронавирусной инфекции. Дело в том, что когда биологи вводили в носоглотку животным наночастицы, имеющие сродство к нейропилину-1, они скоро, буквально за несколько часов, доходили до нейронов и капиллярных сосудов головного мозга, в отличие от контрольных частиц, которые не связывались с этим рецептором.

Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1380)


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