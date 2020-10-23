Можно ли заразиться COVID-19 через одежду? Вирусологи о главных мифах коронавируса

Источники заражения, вакцинация, курение, нездоровый образ жизни, симптомы, схожие с гриппом – где правда, а где нет, объясняют ведущие ковид-эксперты

ТБИЛИСИ, 23 окт — Sputnik. Мужчины болеют чаще, а курящие реже, перчатки как средство защиты малоэффективны, а заразиться COVID-19 можно даже через одежду - эксперты по вопросам новой инфекции в интервью для РИА Новости развеяли популярные слухи о коронавирусе нового типа и сказали, чему можно верить, а что ставить под сомнение.

"Коронавирус передается воздушно-капельным путем", - однозначно заявил директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета Александр Лукашев.

Очевидным является и тот факт, что мужчины болеют коронавирусом чаще, чем женщины, хотя причина неизвестна. "Почему так происходит, мы не знаем, но на больших выборках это показано", - отметил Лукашев.

Риск-группа, действительно, пожилые люди - утверждают специалисты. "Коронавирусу все возрасты покорны. Но умирают чаще пожилые", - сказал доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн.

"Абсолютное большинство переносят коронавирус и даже не подозревают о том, что болеют. Однако данных о том, насколько "бессимптомники" могут передавать вирус, нет. В какой-то мере разносят, хотя они и не главные распространители. Также неясно, насколько они защищены от повторных заражений", - добавил Альтштейн.

Однако то, что ковид способен передаваться через продукты и одежду, - почти что миф. "Для того, чтобы вирус кого-то заразил, нужна заражающая доза. Любой вирус, попавший на одежду, на продукты в магазине, на волосы, будет в любом случае сильно разбавлен, его концентрация снизится в десятки и сотни раз. Так что вероятность такого заражения крайне низкая, и учитывать ее в повседневной жизни не стоит", - считает Лукашев.

Потеря обоняния - симптом, указывающий на коронавирус, но не всегда. "Симптомом коронавируса является сочетание температуры, кашля и потери обоняния. Однако очень часто последний фактор может иметь психологический характер", - утверждает Альтштейн.

Что касается вакцины от коронавируса, у главы центра Гамалеи Александра Гинцбург на этот счет следующее мнение: "Надо вакцинироваться, это точно!" Под сомнением ученого и "защищенность" курильщиков от коронавируса: "Следует вести правильный образ жизни: не пить, не курить и не злоупотреблять. Больше бывать на свежем воздухе".

"Есть основания подозревать, что тяжесть инфекции зависит в том числе и от заражающей дозы. А значит, даже те меры, которые не защитят нас на 100%, как минимум снизят риск серьезного заболевания", - развеял миф об избыточности вводимых противоэпидемических мер Лукашев.

И, наконец, тема перчаток до сих пор не раскрыта. "Перчатки могут снижать риск заражения. Но, во-первых, нет причины носить именно резиновые перчатки, простые зимние тоже подойдут. Во-вторых, перчатки не работают, если в них, скажем, почесать нос", - считает Лукашев.