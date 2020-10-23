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Ребенок в маске дезинфицирует руки

Вирусолог оценил риск распространения COVID-19 детьми

© CC0 / Pixabay
Общество
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/world_society/20201023/249786113/Virusolog-otsenil-risk-rasprostraneniya-COVID-19-detmi.html

Ранее часть медиков отмечала, что дети в гораздо большей степени могут быть активным источником инфекции

ТБИЛИСИ, 23 окт — Sputnik. Дети не являются активными разносчиками COVID-19 – такого мнения придерживается вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн.

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© photo: Sputnik / Evgeny Biatov
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Ранее директор НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Роспотребнадзора, академик РАН Арег Тотолян заявил, что ребенок в меньшей степени является источником инфекции, чем взрослый человек.

Как считает Альтштейн, дети в любом случае заражаются и распространяют инфекцию, а также могут переносить заболевание в тяжелой форме.

При этом врач подчеркнул, что переход на дистанционное обучение продемонстрировал эффективность в борьбе с пандемией весной.

"Школьники – большая категория населения, поэтому чем больше людей не общаются, тем полезнее это для снижения заболеваемости", – объяснил вирусолог в комментарии Ura.ru.

Общее число выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа по всему миру на утро 23 октября составило 41 104 496 человек, скончались 1 128 325, сообщается на сайте Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). За последние сутки в мире число инфицированных увеличилось на 423 819, скончались 6 424 человека.

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В то же время Университет Джонса Хопкинса, суммирующий данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других источников в отдельных государствах, сообщает уже о 41 759 688 выявленном случае инфицирования и 1 138 181 умершем.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.



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