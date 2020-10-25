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Перевод часов

Европейские страны перешли на зимнее время

© photo: Sputnik / Konstantin Chalabov
Общество
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/world_society/20201025/249799759/Evropeyskie-strany-pereshli-na-zimnee-vremya.html

Время во всех государствах Евросоюза меняется одновременно - в 4 часа утра в воскресенье, так как это важно для международных железнодорожных и воздушных перевозок

ТБИЛИСИ, 25 окт — Sputnik. В ночь на воскресенье практически все страны Европы перевели стрелки часов на час назад  - на зимнее время.

Время во всех государствах меняется одновременно - в 4 часа утра в воскресенье, так как это важно, например, для международных железнодорожных и воздушных перевозок. Процесс всегда проходит в одни и те же дни - последнее воскресенье марта и октября. Раннее воскресное утро было выбрано как вызывающее наименьшие неудобства, поскольку объем трафика самый низкий.

© photo: Sputnik / Alexey Vitvitsky
В Евросоюзе прекратят перевод часов на летнее и зимнее время

Перевод стрелок часов принят во всем Евросоюзе.

В настоящий момент в процессе реализации находится инициатива Финляндии о прекращении практики перевода стрелок часов в Евросоюзе.

Европейский парламент проголосовал весной 2019 года за финское предложение. Ожидается, что это будет совместное решение Европейского парламента и Совета Европейского союза. После этого инициатива будет реализована на национальном уровне в каждом государстве-члене.

Совет ЕС еще не обсудил это предложение, а это означает, что решение может вступить в силу не ранее 2022 года. Пандемия, вызванная коронавирусом, также отложила дискуссию о смене времени.

Грузия не переходит на зимнее время. Соответствующий указ президента Грузии "Об отсчете времени действующего на территории Грузии" был подписан 20 октября 2005 года. Следовательно, в Грузии в последнее воскресенье октября стрелки часов больше не переводятся на один час назад.



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