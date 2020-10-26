Как вернуть обоняние после коронавируса? Врачи назвали способы

Кроме необходимых препаратов, врач советует также принимать витамины группы В и поливитамины для восстановления нервных клеток

ТБИЛИСИ, 26 окт — Sputnik. Как вернуть себе обоняние после того, как вы переболели коронавирусом нового типа? На этот вопрос ответил российский врач-отоларинголог Абдулло Ходжаев.

По мнению специалиста, для этого нужно восстановить доступ воздуха к нервным окончаниям, которые находятся в носу.

"Нужно использовать сосудосуживающие препараты, капли, регулярно орошать полость носа, можно самому приготовить раствор с морской солью. Обеспечить влажность воздуха в помещении", – сказал он в интервью РБК.

Врач советует также принимать витамины группы В и поливитамины для восстановления нервных клеток. При этом необходимо правильно питаться, пить воду в достаточном количестве и исключить никотин и алкоголь.

Общее число выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа по всему миру на утро 26 октября составило 42 512 186 человек, скончались 1 147 301, сообщается на сайте Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). За последние сутки в мире число инфицированных увеличилось на 438 633, скончались 5 669 человек.

Ситуация с коронавирусом в мире – последние данные на 26 октября >>>

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.