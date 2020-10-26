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Человек проходит в маске, проходя мимо Нью-Йоркской фондовой биржи

Ученые США спрогнозировали новую вспышку коронавируса в мире

© AP Photo / Mark Lennihan
Общество
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Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1395)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/world_society/20201026/249808576/Uchenye-SShA-sprognozirovali-novuyu-vspyshku-koronavirusa-v-mire.html

Мир только-только переживает вторую волную пандемии, которая побила все рекорды первой, а американские ученые уже прогнозируют новую вспышку

ТБИЛИСИ, 26 окт — Sputnik. Ученые США прогнозируют усугубление ситуации с пандемией в зимний период, пишет Nature.

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По расчетам экспертов, очередная вспышка COVID-19 будет связана сразу с несколькими факторами. Первый - это дополнительный риск того, что в холодное время года люди будут чаще находиться в помещениях с плохой вентиляцией.

Вторым фактором специалисты называют тот факт, что холод и сухой воздух, а также дефицит прямых солнечных лучей создают благоприятную среду для повышения передачи коронавируса.

"У этого вируса наступит период расцвета. Впереди нас ждут довольно отрезвляющие и трудные месяцы", - отметил микробиолог Стэнфордского университета в Калифорнии Дэвид Релман.

Согласно предположениям ученых, зимой могут потребоваться более строгие меры контроля, чтобы снизить риск новых вспышек.

Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1395)


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