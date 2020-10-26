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Первая в мире зарегистрированная вакцина от коронавируса COVID-19 Спутник V

Объем российской вакцины "Спутник V" для гражданского оборота увеличат

© photo: Sputnik / Vladimir Pesnya
Общество
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По подсчетам экспертов, суммарная производительность составит не менее 5 миллионов доз вакцин в месяц

ТБИЛИСИ, 26 окт — Sputnik. В России объем вакцины "Спутник V" для гражданского оборота существенно возрастет на грядущей неделе, пишет РИА Новости со ссылкой на заявление главы центра Гамалеи Александра Гинцбурга.

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"На следующей неделе количество вакцинного препарата "Спутник V", который поступит в гражданский оборот, значительно возрастет", - сказал Гинцбург в интервью каналу "Россия 24".

Руководитель центра Гамалеи отметил, что подобное увеличение будет осуществляться за счет того, что в оборот выйдут препараты, которые производят не только на базе центра Гамалеи, но и предприятия "Генериум", которое больше будет предоставлять вакцины. Также на подходе вакцина "Спутник V", изготовленная на предприятиях "Р-Фарма", "Биннофарм" "и даже "Биокад".

По подсчетам Гинцбург, общая производительность составит не менее 5 миллионов доз вакцин в месяц.

Темы:
Новости из России (1429)


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