Объем российской вакцины "Спутник V" для гражданского оборота увеличат

По подсчетам экспертов, суммарная производительность составит не менее 5 миллионов доз вакцин в месяц

ТБИЛИСИ, 26 окт — Sputnik. В России объем вакцины "Спутник V" для гражданского оборота существенно возрастет на грядущей неделе, пишет РИА Новости со ссылкой на заявление главы центра Гамалеи Александра Гинцбурга.

"На следующей неделе количество вакцинного препарата "Спутник V", который поступит в гражданский оборот, значительно возрастет", - сказал Гинцбург в интервью каналу "Россия 24".

Руководитель центра Гамалеи отметил, что подобное увеличение будет осуществляться за счет того, что в оборот выйдут препараты, которые производят не только на базе центра Гамалеи, но и предприятия "Генериум", которое больше будет предоставлять вакцины. Также на подходе вакцина "Спутник V", изготовленная на предприятиях "Р-Фарма", "Биннофарм" "и даже "Биокад".

По подсчетам Гинцбург, общая производительность составит не менее 5 миллионов доз вакцин в месяц.