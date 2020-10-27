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Вакцина от коронавируса ЭпиВакКорона

В России стартовало производство вакцины "ЭпиВакКорона"

photo: press-service of Russian Federal Service for Surveillance on Consumer Rights Protection and Human Wellbeing (Rospotrebnadzor)
Общество
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Sputnik Грузия
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В стране также идет работа над созданием третьей вакцины от Центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова РАН

ТБИЛИСИ, 27 окт — Sputnik. В России объявили о начале производства вакцины от коронавируса "ЭпиВакКорона", пишет РИА Новости.

О регистрации второго российского препарата для профилактики COVID-19, созданного на основе пептидных антигенов в научном центре "Вектор", стало известно в середине октября.

Медик в клинико-диагностической лаборатории
© photo: Sputnik / Vitaly Timkiv
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Отмечается, что ее пострегистрационные испытания начнутся в ближайшее время, в них примут участие 40 тысяч добровольцев, в том числе люди старше 60 лет и страдающие хроническими заболеваниями. Вакцину рекомендуют вводить двукратно по 0,5 миллилитра, внутримышечно, с интервалом не менее 14-21 день.

Ожидается, что в гражданский оборот препарат может поступить с 1 января. Массовые поставки запланированы на последние числа ноября или декабрь.

Примечательно, что первой российской вакциной стал "Спутник V" от Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи. Ее зарегистрировали в начале августа.

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Кроме того, в данный момент идет работа над созданием живой вакциной от Центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова РАН.



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