Российская вакцина против коронавируса пройдет преквалификацию в ВОЗ

ТБИЛИСИ, 28 окт — Sputnik. Заявки на ускоренную процедуру регистрации и преквалификацию вакцины против коронавируса "Спутник V" направлены во Всемирную Организацию Здравоохранения (ВОЗ) Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ), передает РИА Новости.

Как говорится в сообщении фонда, Россия стала одной из первых стран, обратившихся в ВОЗ для преквалификации своей вакцины против новой коронавирусной инфекции.