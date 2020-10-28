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Вид на зараженную коронавирусом клетку под микроскопом

Врачи объяснили, от чего зависит риск заражения COVID-19

© AP Photo
Общество
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/world_society/20201028/249832044/Vrachi-obyasnili-ot-chego-zavisit-risk-zarazheniya-COVID-19.html

Инфекционисты считают, что попадая в организм человека с ослабленным иммунитетом, коронавирус мгновенно размножается

ТБИЛИСИ, 28 окт — Sputnik. Российские врачи проследили путь заражения людей COVID-19 - так, по их мнению, риск заражения коронавирусом нового типа зависит от инфицирующей дозы вируса, проникшей в организм, а также качества его иммунитета человека и окружающей среды, пишет РИА Новости.

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"Многое зависит от инфицирующей дозы вируса, в данном случае коронавируса. Если в организм человека попадает небольшое количество вируса, то его иммунная система вполне быстро с этой инфекцией может справиться, если же много - ситуация кардинально меняется", - цитирует агентство слова доктора медицинских наук, профессор, заведующая кафедрой вирусологии РМАНПО Елена Малинникова.

Эпидемия коронавируса - пожилые люди на улице в масках у входа в магазин
© Sputnik / Alexander Imedashvili
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Специалист подчеркивает, что при проникновении COVID-19 в организм человека, вирусу необходима благоприятная среда для обитания - только так он сможет выжить. Хотя люди с ослабленной иммунной системой все же рискуют заразиться.

"Вирус должен прикрепиться к клетке, где сможет размножаться, с которой у него есть связь, то есть определенный рецептор. Не везде он сумеет выжить. И не нужно забывать, что у каждого человека все индивидуально, четких критериев инфицирующей дозы просто нет", - добавила Малинникова.

Передастся вирус человеку или нет, зависит и от внешней среды, уверен врач. Речь идет о влажности и температуре воздуха. К примеру, в закрытом и непроветриваемом помещении инфицирующая доза вируса будет больше, поэтому риск заражения значительно увеличивается.

"По аналогии с респираторно-вирусными инфекциями: в аэрозоли при определенной влажности воздуха - около 67% - вирус может находиться в воздухе от нескольких секунд до нескольких минут", - объяснила Малинникова.

Тем временем врач-инфекционист Ирина Пикалова считает, что попадая в организм человека с ослабленным иммунитетом, коронавирус мгновенно размножается.

Люди под дождем на площади Пикадилли в Лондоне
© AP Photo / Alberto Pezzali
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"И тут уже речь идет не о неделях, а о днях. Такие пациенты "ухудшаются" очень быстро, несмотря на лечение. Инфекция у лиц из группы риска достаточно быстро прогрессирует. В течение недели состояние либо будет стабилизироваться и улучшаться, либо ухудшаться", - поясняет эксперт.

Важный момент: врач пояснила, что при проникновении COVID-19 в организм здорового человека иммунитет нейтрализует инфекцию на этапе попадания в эпителии верхних дыхательных путей.

"Именно поэтому людям с хроническими заболеваниями и старше 65 лет рекомендуется соблюдать все эпидтребования. Существующие заболевания могут значительно повысить риск летального исхода от инфекции, которая при правильно подобранной терапии может быть благополучно вылечена", - резюмировала Пикалова.



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