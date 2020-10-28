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Пандемия коронавируса COVID 19 - врачи в клинике изучают снимок легких

Врачи назвали симптомы "продолжительного" коронавируса

© AP Photo / Emrah Gurel
Общество
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Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1404)
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Sputnik Грузия
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В масштабном эксперименте приняли участие свыше четырех тысяч ковид-пациентов в Швеции, Британии и США

ТБИЛИСИ, 28 окт — Sputnik. В Великобритании ученые из Королевского колледжа Лондона определили главные признаки, которые могут свидетельствовать о большом риске продолжительного течения коронавируса в организме человека.

Пандемия коронавируса COVID 19 - пациента доставляют в клинику
© AP Photo / Emrah Gurel
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Об этом стало известно из препринта исследования, опубликованного на портале medrxiv. Как говорится в статье, во время пандемии встречаются случаи, когда пациенты с COVID-19 болеют неделями или даже месяцами.

Одной из причин такого продолжительного течения болезни является неправильно поставленный диагноз из-за нетипичных симптомов или проблем с анализами.

Для того, чтобы разобраться с проблемой основательней, британские ученые обследовали свыше четырех тысяч ковид-пациентов в Швеции, Британии и США и просили их записывать симптомы в приложение.

Выяснилось, что у 558 человек признаки COVID-19 фиксировались на протяжении четырех недель — это порог, которые ученые отмечают как случай "продолжительного COVID-19". Тем временем у 189 человек симптомы не исчезали и в течение восьми недель, а еще 95 человек признались, что даже спустя три месяца полностью не излечились.

В итоге исследование показало, что люди, у которых в первую неделю болезни отмечалось свыше пяти симптомов, имели более высокую вероятность развития "продолжительного COVID-19". Кроме того, ученые перечислили паттерны, которые, скорее всего, указывают на это течение COVID-19: усталость, головная боль, а также одышка, боль в горле, непрекращающийся кашель и потеря обоняния.

Эпидемия коронавируса - пожилые люди на улице в масках у входа в магазин
© Sputnik / Alexander Imedashvili
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Интересный момент - о болях в мышцах сообщили и пациенты, обследованные профессором Университета Индианы Натали Ламберт. В беседе с Business Insider она в рассказала, что из 1500 людей с "продолжительным коронавирусом" две трети жаловались на боли в мышцах и теле. Столько же говорили о проблемах с дыханием, а около 58% отмечали такой симптом, как головная боль.

При этом приблизительно 22% участников старше 70 лет говорили о долгосрочных симптомах, а в категории людей от 18 до 49 лет на них жаловались 10%. Также риску "продолжительного COVID-19" оказались подвержены пациенты с высоким индексом массы тела.

По мнению старшего автора исследования Клэр Стивенс, важно использовать знания, полученные в результате первой волны COVID-19, а проведенное исследование, по ее cловам, поможет в проработке стратегий профилактики или лечения "продолжительного коронавирусного заболевания".

Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1404)


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