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Медик в лаборатории наблюдает под микроскопом на зараженную коронавирусом клетку

Ученые прогнозируют новый вариант коронавируса в Европе

© photo: AFP 2020 / NICOLAS ASFOURI
Общество
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Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1406)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/world_society/20201029/249847553/Uchenye-prognoziruyut-novyy-variant-koronavirusa-v-Evrope.html

Сейчас группа исследователей работает над выяснением, есть ли у 20A.EU1 определенная мутация в спайковом белке, который вирус использует для проникновения в клетки человека

ТБИЛИСИ, 29 окт — Sputnik. Команда ученых из Испании и Швейцарии выяснила, что вид коронавируса, выявленный впервые у испанских рабочих в начале лета 2020 года, быстро распространился в Европе и стал причиной большого числа новых случаев COVID-19, пишет РИА Новости.

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© photo: Sputnik / Alexey Sukhorukov
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Об этом подробно говорится в препринте статьи, опубликованной на портале medrxiv.

Сообщается, что данный тип COVID-19 был обнаружен в Испании в июне, с этого момента за пределами страны его стали фиксировать довольно часто в Швейцарии (40%), Ирландии (60%) и Великобритании (более восьми из десяти случаев). Кроме того, он также распространен во Франции, Норвегии, Латвии и Нидерландах. Его также выявили в Гонконге и Новой Зеландии.

В статье поясняется, что вариант SARS-CoV-2, которые исследователи назвали 20A.EU1, распространялся в Европе с поражающими темпами. Кроме того, команда исследователей работает над выяснением, есть ли у 20A.EU1 определенная мутация в спайковом белке, который вирус использует для проникновения в клетки человека.

Как пояснил Financial Times глава исследовательского проекта и генетик из Базельского университета Эмма Ходкрофт, до сих пор она не видела ни одного варианта коронавируса с подобной динамикой.

При этом ученый пояснила: на сегодня нет официальных доказательств того, что быстрое распространение этого коронавируса как-то связано с мутацией. По мнению Ходкрофт, 20A.EU1 не похож ни на одну из версий SARS-CoV-2, с которыми она сталкивалась ранее.

"Судя по распространению 20A.EU1, кажется очевидным, что меры часто были недостаточными, чтобы остановить дальнейшее распространение этим летом", — подчеркнула ученый.

Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1406)


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