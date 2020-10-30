Ученые нашли главный источник распространения COVID-19

Авторы исследования напомнили о необходимости ношения масок, поскольку именно эти средства защиты наиболее эффективно препятствуют распространению коронавируса указанным путем

ТБИЛИСИ, 30 окт — Sputnik. Коронавирус нового типа легче всего размножается во рту - к такому выводу пришли ученые США. Препринт их исследовательской статьи публикует портал medRxiv.

Специалисты уверены, что ротовая полость, особенно слюнные железы, язык и миндалины, являются одним из наиболее "благоприятных" мест для возникновения очага вируса SARS-CoV-2 и его дальнейшего распространения.

Как говорят ученые, опасность заражения через рот может быть недооценена. В частности, увеличиваются шансы заражения через проглатываемую слюну или попадания вируса напрямую в легкие. К тому же возрастает риск передачи COVID-19 от одного человека к другому, например, при кашле или разговоре.

Авторы статьи указали на необходимость ношения масок, так как именно эти средства защиты наиболее эффективно препятствуют распространению коронавируса указанным путем.

Отмечается, что это первая работа, направленная на изучение размножения SARS-CoV-2 исключительно во рту, поскольку подавляющее большинство исследователей сосредоточились на проявлениях инфекции в носу и легких.

На самом деле характерные для "орального заражения" симптомы на сегодня только-только изучаются, и в данный момент специалисты смогли выделить только стандартные для COVID-19 признаки. Речь идет о потере вкуса и продолжительной сухость во рту.

Ожидается, что статья пройдет экспертную оценку, после чего ее результаты уже смогут официально использоваться в медицинской практике.