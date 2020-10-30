09:04 30 Октября 2020
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.7913
  • 100 RUB4.0794
  • USD3.2338
Поиск
Пандемия коронавируса COVID 19 в мире - люди в масках в Малайзии

Ученые нашли главный источник распространения COVID-19

© AP Photo / Vincent Thian
Общество
Получить короткую ссылку
Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1410)
223 0 0
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e4/0a/06/249627787.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/world_society/20201030/249851532/Uchenye-nashli-glavnyy-istochnik-rasprostraneniya-COVID-19.html

Авторы исследования напомнили о необходимости ношения масок, поскольку именно эти средства защиты наиболее эффективно препятствуют распространению коронавируса указанным путем

ТБИЛИСИ, 30 окт — Sputnik. Коронавирус нового типа легче всего размножается во рту - к такому выводу пришли ученые США. Препринт их исследовательской статьи публикует портал medRxiv.

Президент России Владимир Путин (в жёлтом комбинезоне) во время посещения больницы, предназначенной для пациентов с подозрением на коронавирус (24 марта 2020). Поселок Коммунарка
© photo: Sputnik / Alexey Drujinin
Путин назвал срок начала массовой вакцинации от коронавируса в России

Специалисты уверены, что ротовая полость, особенно слюнные железы, язык и миндалины, являются одним из наиболее "благоприятных" мест для возникновения очага вируса SARS-CoV-2 и его дальнейшего распространения.

Как говорят ученые, опасность заражения через рот может быть недооценена. В частности, увеличиваются шансы заражения через проглатываемую слюну или попадания вируса напрямую в легкие. К тому же возрастает риск передачи COVID-19 от одного человека к другому, например, при кашле или разговоре.

Авторы статьи указали на необходимость ношения масок, так как именно эти средства защиты наиболее эффективно препятствуют распространению коронавируса указанным путем.

Отмечается, что это первая работа, направленная на изучение размножения SARS-CoV-2 исключительно во рту, поскольку подавляющее большинство исследователей сосредоточились на проявлениях инфекции в носу и легких.

На самом деле характерные для "орального заражения" симптомы на сегодня только-только изучаются, и в данный момент специалисты смогли выделить только стандартные для COVID-19 признаки. Речь идет о потере вкуса и продолжительной сухость во рту.

Ожидается, что статья пройдет экспертную оценку, после чего ее результаты уже смогут официально использоваться в медицинской практике.

Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1410)


Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Витрина магазина украшена к Хэллоуину
Мир готовится к Хэллоуину – каким он будет во время COVID-19
Резня в Ницце: что случилось в церкви Нотр-Дам?
Резня в Ницце: что случилось в церкви Нотр-Дам? - видео
Парламентские выборы в Грузии: избирательный бюллетень - инфографика
Участники парламентских выборов в Грузии: как будет выглядеть бюллетень
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться