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градусник для измерения температуры

Почему люди стали холодеть? Ученые бьются над загадкой

© Sputnik / Levan Avlabreli
Общество
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/world_society/20201030/249858131/Pochemu-lyudi-stali-kholodet-Uchenye-byutsya-nad-zagadkoy.html

Причину такого явления ученые пока не нашли. Одна из версий - это то, что на человечестве сказываются все более комфортные условия жизни

ТБИЛИСИ, 30 окт – Sputnik. Обычная температура человеческого тела понижается. По мнению исследователей из Калифорнийского университета, этот удивительный процесс происходит на всей планете, но причина его неизвестна. Об этом пишет Science Advances.

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© photo: Sputnik / Vladimir Fedorenko
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Привычную для всех нас температуру в 37 градусов установил Карл Рейнхольд Август Вундерлих (1815—1877) — немецкий специалист в области внутренних болезней.

Но, как показывает практика, показатели изменились. Так, например, в данное время в Пало-Алто, штат Калифорния, обычной температурой врачи считают 36,4.

При этом часть ученых утверждает, что такому снижению могло в некоторой мере способствовать развитие мировой медицины. Как объясняют эксперты, люди стали намного реже страдать от хронических воспалительных процессов, а их организм, адаптируясь, снижает свою температуру.

Однако, по результатам одного из последних исследований, в котором приняли участие более пяти тысяч добровольцев, температура снижается даже у абсолютно здоровых людей.

Итог - ученые и медики разводят руками. Так что пока снижение температуры у людей - сплошная загадка.



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