Почему люди стали холодеть? Ученые бьются над загадкой

Причину такого явления ученые пока не нашли. Одна из версий - это то, что на человечестве сказываются все более комфортные условия жизни

ТБИЛИСИ, 30 окт – Sputnik. Обычная температура человеческого тела понижается. По мнению исследователей из Калифорнийского университета, этот удивительный процесс происходит на всей планете, но причина его неизвестна. Об этом пишет Science Advances.

Привычную для всех нас температуру в 37 градусов установил Карл Рейнхольд Август Вундерлих (1815—1877) — немецкий специалист в области внутренних болезней.

Но, как показывает практика, показатели изменились. Так, например, в данное время в Пало-Алто, штат Калифорния, обычной температурой врачи считают 36,4.

При этом часть ученых утверждает, что такому снижению могло в некоторой мере способствовать развитие мировой медицины. Как объясняют эксперты, люди стали намного реже страдать от хронических воспалительных процессов, а их организм, адаптируясь, снижает свою температуру.

Однако, по результатам одного из последних исследований, в котором приняли участие более пяти тысяч добровольцев, температура снижается даже у абсолютно здоровых людей.

Итог - ученые и медики разводят руками. Так что пока снижение температуры у людей - сплошная загадка.