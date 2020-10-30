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Грузинские школьники победили на Международной олимпиаде по кибербезопасности

© CC0 / Pixabay
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Темы:
Образование в Грузии (502)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/world_society/20201030/249859812/Gruzinskie-shkolniki-pobedili-na-Mezhdunarodnoy-olimpiade-po-kiberbezopasnosti.html

В проекте-победителе ребята исследовали различные типы кибератак, а также предложили собственные пути и правила цифровой безопасности

ТБИЛИСИ, 30 окт – Sputnik. Учащиеся грузинской воскресной школы заняли первое место на Международной олимпиаде по кибербезопасности.

Речь идет о VI Международной студенческой олимпиаде "Способы и механизмы защиты информационного пространства Украины от вредоносных информационных и психологических воздействий", организованной Одесской национальной академией связи.

Дистанционное обучение
© photo: Sputnik / Vladimir Fedorenko
Проект "Грузинские деятели искусства для школьников" переходит в онлайн-режим

В мероприятии приняли участие 12 команд из Украины, Грузии, Казахстана и Польши. Учитывая текущую ситуацию в мире, олимпиада проводилась в режиме онлайн.

Члены сборной Грузии - Резико Чаладзе, Георгий Чаргейшвили и Георгий Папава - создали проект по социальной инженерии, который и принес школьникам победу.

В грузинской школе, ученики которой выиграли олимпиаду, изучают программирование и основы кибербезопасности. Образовательное учреждение является одним из проектов Ассоциации научной кибербезопасности, которая фокусируется на научно-практических проектах в этой области.

Для конференции ребята из Грузии подготовили довольно обширный 20-страничный документ в области социальной инженерии, который включает теоретическую часть о различных типах кибератак, ориентированных на разных людей.

"Они также провели исследование, проанализировали, какие типы атак более популярны в мире и в Грузии, и, наконец, определили несколько типов статистики, - рассказал порталу Marketer.ge технический директор Ассоциации научной кибербезопасности Георгий Иашвили. - В исследовании также определены правила, которым должны следовать потребители для обеспечения кибербезопасности". 

По словам Иашвили, участие на подобных олимпиадах очень важно для молодежи, ведь таким образом среди пользователей интернета популяризируется и обсуждается общая и важная тема - проблематика кибербезопасности. 

Темы:
Образование в Грузии (502)


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