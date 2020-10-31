Жесткий карантин вводится в Англии из-за коронавируса

ТБИЛИСИ, 31 окт - Sputnik. Правительство Великобритании вводит карантин в Англии с 5 ноября до 2 декабря из-за стремительного роста количества заражений коронавирусом. О новых мерах объявил британский премьер Борис Джонсон.

После начала второй волны пандемии правительство ввело для Англии с 12 октября трехуровневую систему местных локдаунов (в Уэльсе в пятницу вступил в силу строгий карантин до 9 ноября, в Шотландии и в Северной Ирландии действуют свои строгие ограничения).

Люди по возможности должны работать из дома, встречаться членам различных семей за отдельными исключениями нельзя ни в помещениях, ни на улице. Ученые убеждали правительство ужесточить меры и ввести полный карантин, чтобы прервать цепочку заражений. Правительство согласилось, что принятых мер недостаточно и после долгой дискуссии согласилось ужесточить ограничения.

"Вирус распространяется гораздо быстрее, чем предсказывал даже самый пессимистический сценарий наших научных советников. Растет заражаемость, смертность. Он может распространяться еще быстрее, если мы не примем меры. Чем это грозит? При перегрузке системы здравоохранения врачи и медсестры будут вынуждены решать, кого спасать, а кого нет, кому давать кислород, а кому нет... Сейчас настало время принять меры", - сказал Джонсон на пресс-конференции в субботу.

По его словам, принимаемые меры в целом аналогичны тем, что вводились весной, за исключением того, что образовательным учреждениям закрываться не придется. Согласно решению правительства, все пабы, бары, организации сферы гостеприимства и развлечений, а также рестораны будут закрыты. Работать они смогут только на продажу еды и напитков на вынос или с доставкой. Все непродовольственные магазины и те, что торгуют не жизненно важными товарами, будут закрыты. Однако супермаркетам не придется разделять и закрывать секции с непродовольственными товарами.

Полный свод правил правительство опубликует во вторник, в среду, как ожидается, его утвердит парламент, и с полуночи четверга новые меры вступят в силу на всей территории Англии. После 2 декабря правительство проанализирует эффективность данных мер и, вероятно, смягчит ограничения в ряде регионов до третьего или второго уровня, если количество заражений в них снизится.

В июле Джонсон выражал надежду, что страна вернется к нормальной жизни к Рождеству, отказавших от мер социального дистанцирования в ноябре.

Объявление об ужесточении карантина было сделано после публикации статистических данных о том, что количество подтвержденных заражений коронавирусом в Британии с начала пандемии превысило миллион. Изначально Джонсон планировал объявить о предстоящем введении локдауна в понедельник, однако вынужден был это сделать раньше из-за утечек в СМИ. Премьер распорядился провести расследование обстоятельств утечки и перенес свое выступление на вечер субботы.