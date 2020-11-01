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Эпидемия коронавируса. Пожилой мужчина в маске идет по улице

Врачи назвали фактор, снижающий риск заражения COVID-19 в пять раз

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Общество
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Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1414)
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Врачи напоминают, что главными каналами заражения являются нос и слизистая глаз, и настоятельно советуют не пренебрегать средствами защиты

ТБИЛИСИ, 1 ноября — Sputnik. Интересное наблюдение сделали врачи - оказывается люди, которые носят очки, заражаются COVID-19 в пять раз реже. Об этом со ссылкой на исследования ученых в Китае, сказал доктор биологических наук, профессор Новосибирского государственного университета Сергей Нетесов.

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© AP Photo / Valentin Bianchi
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По мнению биолога, такая тенденция четко проявляется именно в Китае, где непопулярны контактные линзы, и при этом многие носят очки.

"Так вот, пациентов в очках оказалось очень мало, среди больных всего десять процентов носили очки", - приводит слова ученого "Российская газета".

При этом Нетесов подчеркнул, что главными каналами заражения являются нос и слизистая глаз, и настоятельно посоветовал не пренебрегать средствами защиты.

Общее число выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа по всему миру на утро 1 ноября составило 45 428 731, скончался 1 185 721 человек, сообщается на сайте Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1414)


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