Ученые предупреждают о новой смертельной болезни

ТБИЛИСИ, 1 ноя — Sputnik. Научный мир всполошила новость о еще одном смертельном заболевании – оно наблюдается у мужчин и в большинстве может привести к смерти заболевшего.

Результаты соответствующего исследования публикует журнал The New England Journal of Medicine.

Сообщается, что те, у кого обнаружили этот новый синдром, которому специалисты дали название VEXAS, способно привести к смерти заболевшего в 40% случаев. Пациенты страдают аутовоспалительным заболеванием, у них проявляется лихорадка, активное тромбообразование, а также воспалительный процесс в хрящевой и легочной тканях.

Дело в том, что эксперты связывают это заболевание с соматическими мутациями гена UBA1, находящегося в X-хромосоме. В ходе исследования мутации были зафиксированы у 25 мужчин, после его завершения – еще у 25. По мнению ученых, число больных может быть значительно больше.

Кроме того, исследователи полагают, что данное заболевание объясняет возникновение воспалительных синдромов у взрослых, которые ранее считались не связанными между собой.