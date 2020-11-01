13:40 01 Ноября 2020
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.7732
  • 100 RUB4.0776
  • USD3.2327
Поиск
LIVE:
Ученый в лаборатории изучает под микроскопом частицы COVID-19

Ученые предупреждают о новой смертельной болезни

© photo: AFP 2020 / ADEK BERRY
Общество
Получить короткую ссылку
4501
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e4/09/0f/249448432.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/world_society/20201101/249891942/Uchenye-preduprezhdayut-o-novoy-smertelnoy-bolezni.html

У пациентов проявляется лихорадка, активное тромбообразование, а также воспалительный процесс в хрящевой и легочной тканях

ТБИЛИСИ, 1 ноя — Sputnik. Научный мир всполошила новость о еще одном смертельном заболевании – оно наблюдается у мужчин и в большинстве может привести к смерти заболевшего.

Тестирование на коронавирус COVID-19 в столице Грузии
© Sputnik / Vladimir Umikashvili
Самый горячий месяц Грузии – в октябре выявили 32,7 тысячи новых случаев коронавируса

Результаты соответствующего исследования публикует журнал The New England Journal of Medicine.

Сообщается, что те, у кого обнаружили этот новый синдром, которому специалисты дали название VEXAS, способно привести к смерти заболевшего в 40% случаев. Пациенты страдают аутовоспалительным заболеванием, у них проявляется лихорадка, активное тромбообразование, а также воспалительный процесс в хрящевой и легочной тканях.

Дело в том, что эксперты связывают это заболевание с соматическими мутациями гена UBA1, находящегося в X-хромосоме. В ходе исследования мутации были зафиксированы у 25 мужчин, после его завершения – еще у 25. По мнению ученых, число больных может быть значительно больше.

Кроме того, исследователи полагают, что данное заболевание объясняет возникновение воспалительных синдромов у взрослых, которые ранее считались не связанными между собой.



Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Вахтанг (Буба) Кикабидзе принимает участие в голосовании
Как голосовали политики на парламентских выборах в Грузии - фото
Как “Грузинская мечта” и “Единое нацдвижение” отметили завершение выборов - видео
Как "Грузинская мечта" и "Единое Нацдвижение" отмечают завершение выборов – видео
Парламентские выборы в Грузии в условиях пандемии
Как проходили парламентские выборы в Грузии в условиях пандемии
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться