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Пандемия COVID 19. ПЦР тестирование на коронавирус на востоке Иерусалима, Израиль

В Израиле приступили к испытанию вакцины от COVID-19

© AP Photo / Ariel Schalit
Общество
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Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1416)
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В министерстве обороны страны отмечают, что в случае удачного окончания третьего этапа вакцина может быть одобрена для массового использования

ТБИЛИСИ, 1 ноя - Sputnik. В Израиле первый доброволец получил местную вакцину от коронавирусной инфекции, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу оборонного ведомства страны.

"Первая вакцина, разработанная институтом биологических исследований, была введена первому добровольцу в больнице "Шиба", - сказано в сообщении министерства.

Отмечается, что клинические испытания будут осуществляться в течение нескольких месяцев и будут включать в себя три фазы.

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© photo: AFP 2020 / ADEK BERRY
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Ожидается, что в первой - примут участие 80 здоровых волонтеров в возрасте от 18 до 55. Сначала укол будет сделан двум первым добровольцам, и в зависимости от их реакции, далее - другим. Каждый волонтер получит укол вакцины или плацебо, после чего за ним будут наблюдать в течение нескольких недель.

Что касается второй фазы, то ее старт планируется на декабрь и в ней будут задействованы 960 человек. Третья фаза, в случае успеха двух предыдущих, состоится в апреле-мае и в ней примут участие 30 тысяч волонтеров.

Наконец, в случае успешного окончания финального, третьего этапа клинических испытаний, вакцина может быть одобрена для массового использования.

Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1416)


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