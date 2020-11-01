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Главврач ГКБ им. Жадкевича Александр Мясников

Коронавирус ждет "вырождение"? Мнение врача

© photo: Sputnik / Vladimir Pesnya
Общество
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Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1418)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/world_society/20201101/249894616/Koronavirus-zhdet-vyrozhdenie-Mnenie-vracha.html

По словам Мясникова, четыре давно циркулирующие формы коронавируса являются причиной 30 процентов всех ОРЗ, которыми люди болеют по несколько раз в году

ТБИЛИСИ, 1 ноября — Sputnik. Известный российский врач и телеведущий Александр Мясников предсказал, что в будущем коронавирус ждет вырождение в ОРЗ, пишет РИА Новости.

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© AP Photo / Ariel Schalit
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Медик отметил, что огромное число людей, среди них и врачи, неверно трактуют понятие "коллективный иммунитет" применительно к новой коронавирусной инфекции. По словам специалиста, по мнению многих, COVID-19 в этом случае должен полностью исчезнуть.

Тем временем Мясников пояснил, что подобный вариант мог бы быть возможен с заболеванием, похожим на корь, после которой переболевшие получают пожизненный иммунитет, но не с коронавирусом.

"В отношении коронавируса "коллективный иммунитет" подразумевает вырождение COVID в ОРЗ", — написал Мясников в своем Telegram.

Врач пояснил: четыре давно циркулирующие формы человеческого коронавируса являются причиной 30 процентов всех ОРЗ, которыми люди болеют по несколько раз в году.

Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1418)


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