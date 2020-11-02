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Тедрос Адханом Гебрейесус

Главный медик мира ушел на самоизоляцию из-за контакта с заразившимся COVID-19

© photo: Sputnik / Alexey Vitvitskiy
Общество
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Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1421)
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https://sputnik-georgia.ru/world_society/20201102/249900411/Glavnyy-medik-mira-ushel-na-samoizolyatsiyu-iz-za-kontakta-s-zarazivshimsya-COVID-19.html

Число инфицированных COVID-19 в мире продолжает расти, только за последние сутки выявлено более 473 тысяч новых случаев заражения, скончались 6 578 человек

ТБИЛИСИ, 2 ноя – Sputnik. Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус ушел на самоизоляцию после контакта с зараженным коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщает РИА Новости.

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© REUTERS / KEMAL ASLAN
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"Было установлено, что я контактировал с человеком, тест которого дал положительный результат на COVID-19. Я здоров, симптомов нет, но в ближайшие дни буду на самоизоляции в соответствии с протоколами ВОЗ, и буду работать из дома", - написал глава ВОЗ в Twitter.

В этой связи он подчеркнул необходимость соблюдать меры борьбы с распространением вируса.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По данным организации, на утро 2 ноября общее число выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа по всему миру составило 45 942 902, скончались 1 192 644 человека.

Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1421)


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