Главный медик мира ушел на самоизоляцию из-за контакта с заразившимся COVID-19

Число инфицированных COVID-19 в мире продолжает расти, только за последние сутки выявлено более 473 тысяч новых случаев заражения, скончались 6 578 человек

ТБИЛИСИ, 2 ноя – Sputnik. Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус ушел на самоизоляцию после контакта с зараженным коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщает РИА Новости.

"Было установлено, что я контактировал с человеком, тест которого дал положительный результат на COVID-19. Я здоров, симптомов нет, но в ближайшие дни буду на самоизоляции в соответствии с протоколами ВОЗ, и буду работать из дома", - написал глава ВОЗ в Twitter.

В этой связи он подчеркнул необходимость соблюдать меры борьбы с распространением вируса.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По данным организации, на утро 2 ноября общее число выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа по всему миру составило 45 942 902, скончались 1 192 644 человека.