Доктор Комаровский раскрыл главную странность COVID-19

Эта особенность сбивает с толку не только пациентов, но и опытных медиков, и встречается уже довольно часто

ТБИЛИСИ, 2 ноя – Sputnik. Известный украинский врач и телеведущий Евгений Комаровский усомнился в качестве тестов на определение COVID-19 и сказал, что они превратились в "удачную бизнес-модель".

Ведущий телепередачи "Школа доктора Комаровского" рассказал об особенности коронавируса, которая пугает его больше всего.

А именно, медик указал на множество случаев в своей практике, когда у людей с явными клиническими симптомами коронавируса тесты говорили об отрицательном результате.

По словам врача, при этом нередки ситуации, когда у пациентов совсем не было проявлений инфекции, но тест в одной лаборатории показывал высокий уровень антител, а уже в другой – ничего.

"Вот этот вопрос меня волнует гораздо больше, чем количество антител в организме переболевшего", – сказал Комаровский в интервью "Украина.ру".

Общее число выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа по всему миру на утро 2 ноября составило 45 942 902, скончались 1 192 644 человека, сообщается на сайте Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.