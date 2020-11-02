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О каких серьезных болезнях говорит потеря обоняния? Мнение врача

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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/world_society/20201102/249904992/O-kakikh-sereznykh-boleznyakh-govorit-poterya-obonyaniya-Mnenie-vracha.html

Потеря обоняния может говорить о многом: от аллергической реакции и травмы головы до банальной причины - старости

ТБИЛИСИ, 2 ноя - Sputnik. Частичная или полная потеря обоняния может быть связана не только с COVID-19, но и являться симптомом других серьезных болезней, считает российский врач Алена Парецкая. 

Доктор Евгений Комаровский
photo: Evgeny Komarovsky / FB
Доктор Комаровский раскрыл главную странность COVID-19

Медик предупредила, что наиболее опасной причиной аносмии могут являться прогрессирующие заболевания центральной нервной системы, такие как Альцгеймер. Между тем постепенная потеря обоняния, по мнению Парецкой, может быть естественной частью старения.

"Кроме старческих изменений, проблему может вызвать применение некоторых медикаментов или воздействие токсичных химикатов", - сказала специалист в беседе с "Комсомольской правдой".

Кроме того, по мнению врача, этот симптом может говорить о гормональном дисбалансе, а также о проблемах с зубами. При этом внезапная аносмия характерна для травмы головы, тяжелых травм верхней части носа, полипов в пазухах носа или носовых ходах. Если обоняние теряется постепенно, возможно, это воспаление пазухи, хроническая обструкция от инфекций или аллергическая реакция.



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