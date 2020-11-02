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Пандемия коронавируса COVID 19 - пациенту проверяют легкие

Кому грозит затяжной COVID-19? Прогноз ученых

© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Общество
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Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1423)
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Кто больше всего подвержен затяжному течению коронавируса, британские ученые выяснили с помощью приложения Covid Symptom Study

ТБИЛИСИ, 2 ноя – Sputnik. Чем больше симптомов выявляется у пациента в первые дни заболевания, тем выше риск затяжного COVID-19. К такому выводу пришли ученые из Королевского колледжа Лондона с помощью приложения Covid Symptom Study, пишет портал Express.

Беременная женщина
© CC0 / Pixabay
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Примерно каждый двадцатый пациент с коронавирусной инфекцией испытывает симптомы болезни на протяжении восьми недель и даже больше, выяснили эксперты в ходе исследования. При этом риск продолжительного ковида можно выявить еще в самом начале заболевания, уверены специалисты.

Более того, исследование показало, что длительность протекания болезни зависит от возраста, пола и индекса массы тела.

То есть ученые проанализировали данные почти 4 200 пациентов с диагнозом коронавирус нового типа и выяснили, что чем старше больной, тем выше риск длительного течения COVID-19. Так, болезнь задерживается у примерно 10% пациентов возрастной категории от 18 до 49 лет, а у пожилых людей это значение достигает 22%.

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Врачи также предупреждают: от COVID-19 дольше страдают люди с более высоким индексом массы тела. Между тем, у представителей сильной половины человечества длительное течение болезни встречается как минимум в полтора раза чаще, чем у женщин. Но это касается, в первую очередь, молодых пациентов. Отдельно отмечаются повышенные риски для астматиков.

Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1423)


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