Ученые обнаружили новые мутации коронавируса

ТБИЛИСИ, 3 ноя — Sputnik. В США ученые нашли новые мутации коронавируса - одна из них способна сделать его более заразным. О результатах соответствующего исследования пишет РИА Новости со ссылкой на журнал mBIO.

Сообщается, что во время первой волны пандемии мутация D614G, затрагивающая S-белок, возникла у 71 процента вирусов, зафиксированных у пациентов с COVID-19 в Хьюстоне.

Во второй волне распространенность этого варианта выросла до 99,9 процента. Такая тенденция, по расчетам специалистов, характерна для заразившихся по всему миру.

Ученые университета штата Техаса изучили различные генетические варианты S-белка вируса, чтобы определить его стабильность. Они выяснили, что D614G не влияет на патогенность вируса, но выявили признаки естественного отбора, что указывает на большую приспособленность вируса. В связи с этим исследователи пришли к выводу, что D614G, скорее всего, повышает заразность SARS-CoV-2.

Кроме того, проведенные лабораторные эксперименты показали, что по крайней мере одна новая мутация позволяет вирусу уклоняться от нейтрализующего антитела, которое люди естественным образом вырабатывают для борьбы с инфекциями SARS-CoV-2. Специалисты считают, что эта особенность может позволить варианту вируса обмануть иммунную систему.

В Грузии в день коронавирусом заражаются более ста медиков - эпидемиолог >>>

Любопытно, что в сумме американские ученые в рамках исследования обнаружили 285 мутаций. Но большая их часть не оказывает существенного влияния на тяжесть заболевания и не демонстрирует способность избегать вакцин первого поколения и терапевтических препаратов антител.