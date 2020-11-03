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Кабина лифта

Эпидемиологи предупредили об опасности лифтов из-за COVID-19

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Общество
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/world_society/20201103/249912207/Epidemiologi-predupredili-ob-opasnosti-liftov-iz-za-COVID-19.html

Если перед вам в лифте ехал ковид-зараженный и кашлял, то аэрозоль, содержащий коронавирус, какое-то время может находиться в воздухе

ТБИЛИСИ, 3 ноя — Sputnik. Во время поездок в лифте повышается риск заражения COVID-19, если в нем перед этим находился инфицированный человек, рассказал РИА Новости ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев.

Медик в лаборатории
© CC0 / Pixabay
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"Если инфицированный человек покашлял, то аэрозоль, содержащий коронавирус, какое-то время может находиться в воздухе, тем более что помещение маленькое, оно никак не проветривается", – пояснил он.

По данным ВОЗ, общее число выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа по всему миру на утро 3 ноября составило 46 403 652 человека, скончались 1 198 569. За последние сутки в мире число инфицированных увеличилось на 440 577, скончались 5 719 человек.

В то же время Университет Джонса Хопкинса, суммирующий данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других источников в отдельных государствах, сообщает уже о 46 876 663 выявленных случаях инфицирования и 1 205 020 умерших.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.



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