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Грузия получила от Израиля гуманитарную помощь для борьбы с COVID-19

Грузия получила от Израиля гуманитарную помощь для борьбы с COVID-19

photo : Israel in Georgia / FB
Общество
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/world_society/20201103/249916829/Gruziya-poluchila-ot-Izrailya-gumanitarnuyu-pomosch-dlya-borby-s-COVID-19.html

Израильская сторона отметила высокий профессионализм сотрудников Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья и лично его директора Амирана Гамкрелидзе в столь критической для страны ситуации

ТБИЛИСИ, 3 ноя – Sputnik. Около полтонны специального снаряжения для борьбы с пандемией COVID-19 передали Национальному центру по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии (NCDC) посольство Израиля и Израильское агентство международного сотрудничества (МАШАВ), говорится в заявлении посольства Израиля.

Пандемия COVID 19. ПЦР тестирование на коронавирус на востоке Иерусалима, Израиль
© AP Photo / Ariel Schalit
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"Этот жест является продолжением израильско-грузинского двустороннего сотрудничества в борьбе с пандемией COVID-19, наряду с многочисленной гуманитарной поддержкой, а также совместными лекциями и семинарами, которые были проведены до сих пор. С 1992 года более 1500 человек из Грузии приняли участие в курсах и тренингах МАШАВ, и большинство из них работают в государственном секторе, в том числе в сфере здравоохранения и профилактики заболеваний", - говорится в заявлении на сайте посольства.

Посольство Израиля отмечает высокий профессионализм сотрудников Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья и его директора Амирана Гамкрелидзе в столь критической для страны ситуации.

За последние два месяца в Грузии значительно ухудшилась эпидемиологическая ситуация. Если первую волну COVID-19 страна пережила относительно спокойно (общее число инфицированных с 26 февраля до 1 сентября не превышало 1 500), то сейчас в стране ежедневно выявляют до двух тысяч новых случаев.

Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля. С начала пандемии в Грузии по сегодняшний день выявлено 44 522 случая заражения, из них выздоровели 28 633 пациента, скончались - 362. Эпидемиологи прогнозируют, что нужно ожидать прироста до трех-четырех, а то и пяти тысяч новых случаев коронавируса в день.



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