Саакашвили: я переболел коронавирусом несколько недель назад

Вокруг меня переболели многие люди и почти ни у кого не было осложнений, заявил экс-президент Грузии

ТБИЛИСИ, 4 ноя - Sputnik. Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, рассказал, что несколько недель назад перенес коронавирус в легкой форме.

"Я несколько недель назад переболел коронавирусом. Для меня это было легче легкого гриппа. Так переносят многие люди . Я даже не узнал, что был инфицированным. Мне потом показал анализ антитела. Ничего особенного нет, мы просто должны носить маску и часто мыть руки. Вокруг меня переболели многие люди и почти ни у кого не было осложнений", - сказал Саакашвили в эфире "ТВ Пирвели".

Михаил Саакашвили находится в данный момент на Украине. В Грузии, несмотря на уголовное пресследования, его представили в качестве кандидата в премьер-министры от бывшей правящей партии "Единое национальное движение".

Сразу после выборов Саакашвили заявил, что откажется от должности ради коалиционного правительства.