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Пандемия коронавируса COVID 19 - лечение пациентов в больнице

Врачи обнаружили новый нетипичный симптом COVID-19

© AP Photo / Claudio Furlan
Общество
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Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1429)
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Согласно исследованию турецких ученых, из 172 пациентов с коронавирусом, симптомы которых были подвергнуты анализу, 31 человек (18%) имели этот признак

ТБИЛИСИ, 4 ноя — Sputnik. Новый нетипичный симптом коронавируса обнаружили врачи - это заложенность ушей. О нем РИА Новости сообщила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

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"Заложенность ушей не такой уж и редкий симптом COVID-19", - сказала Пшеничная.

По ее словам, согласно исследованию турецких ученых, из 172 пациентов с COVID-19, симптомы которых были подвергнуты анализу, 31 человек (18%) имели этот признак. При этом заложенность ушей отмечали около 12% пациентов с легкой формой заболевания.

Медик подчеркнула, что данный симптом вполне может встречаться и при ОРВИ. Если признак не проходит в течение нескольких дней, а, наоборот, появляются боли в ухе, то следует как можно скорее обратиться к врачу-отоларингологу, уточнила Пшеничная.

Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1429)


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