Ученые назвали неожиданный фактор, влияющий на тяжесть течения коронавируса

ТБИЛИСИ, 5 ноя - Sputnik. Команда исследователей ученых из Университета Флориды выяснила, что прошедшие вакцинацию от сезонного гриппа в течение года люди, как правило, легче переносят коронавирус.

Об итогах их исследования пишет Journal of the American Board of Family Medicine.

Эксперты обнаружили, что заразившиеся COVID-19 пациенты, которые не получали вакцину, почти в 2,5 раза чаще попадали в больницу и почти в 3,3 раза – в отделения интенсивной терапии.

Всего ученые проанализировали результаты 2 005 человек старше 18 лет.

По данным ВОЗ, общее число выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа по всему миру на утро 5 ноября составило 47 362 304, скончались 1 211 986 человек. В Северной и Южной Америке выявлено с начала пандемии 20 862 392 заразившихся, в Европе – 11 830 542, в Азии – 9 408 048. За последние сутки в мире число инфицированных увеличилось на 456 068, скончались 7 084 человека.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.