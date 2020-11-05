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Врачи лечат пациента в клинике в Германии. Пандемия коронавируса COVID 19

Ученые назвали неожиданный фактор, влияющий на тяжесть течения коронавируса

© AP Photo / Matthias Schrader
Общество
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Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1433)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/world_society/20201105/249929295/Uchenye-nazvali-neozhidannyy-faktor-vliyayuschiy-na-tyazhest-techeniya-koronavirusa.html

Американские специалисты обнаружили, что заразившиеся COVID-19 пациенты, которые не получали этого компонента, почти в 2,5 раза чаще попадали в больницу

ТБИЛИСИ, 5 ноя - Sputnik. Команда исследователей ученых из Университета Флориды выяснила, что прошедшие вакцинацию от сезонного гриппа в течение года люди, как правило, легче переносят коронавирус.

Эпидемия коронавируса. Полицейские следят за обязательным ношением масок в тбилисском метро
photo : Ministry of Internal Affairs of Georgia / FB
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Об итогах их исследования пишет Journal of the American Board of Family Medicine.

Эксперты обнаружили, что заразившиеся COVID-19 пациенты, которые не получали вакцину, почти в 2,5 раза чаще попадали в больницу и почти в 3,3 раза – в отделения интенсивной терапии.

Всего ученые проанализировали результаты 2 005 человек старше 18 лет.

По данным ВОЗ, общее число выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа по всему миру на утро 5 ноября составило 47 362 304, скончались 1 211 986 человек. В Северной и Южной Америке выявлено с начала пандемии 20 862 392 заразившихся, в Европе – 11 830 542, в Азии – 9 408 048. За последние сутки в мире число инфицированных увеличилось на 456 068, скончались 7 084 человека.

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Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1433)


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