Врачи рассказали о заразной в течение 70 дней пациентке с COVID-19

По словам врачей, это наиболее длительный случай из известных специалистам, когда кто-либо заболевал COVID-19 и, будучи бессимптомным носителем, мог заражать окружающих

ТБИЛИСИ, 5 ноя - Sputnik. Медики описали удивительный случай, произошедший с 71-летней пациенткой из США — женщина болела коронавирусом на протяжении 105 дней и 70 дней из них оставалась заразной, несмотря на отсутствие характерных заболеванию симптомов, пишет РИА Новости.

Случай подробно описывается в журнале Cell. О поразительной истории болезни американки рассказывает вирусолог из Национального института аллергии и инфекции Винсента Мюнстера. По словам врача, к нему обратился специалист по инфекционным заболеваниям Фрэнсис Риедо, чья пациентка в течение нескольких недель имела положительные результаты теста на коронавирус. Он хотел узнать, способна ли женщина распространять вирус на протяжении всего этого времени.

По медицинским показателям у пожилой женщины был сильно ослаблен иммунитет, она страдала лимфолейкозом и приобретенной гипогаммаглобулинемией. При этом COVID-19 у нее протекал бессимптомно: вирус выявили после того, как женщину обследовали в больнице.

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Вскоре началось основательное обследование пациентки. Лаборатория Мюнстера проанализировала образцы, которые регулярно брали из верхних дыхательных путей пациентки. Так ученые обнаружили, что коронавирус продолжал присутствовать у нее даже спустя 70 дней после первого положительного теста. Окончательно американка выздоровела через 105 дней.

Исследователи выдвинули версию, что пациентка оставалось заразной такой продолжительный отрезок времени из-за ослабленной иммунной системы. Анализы крови показали, что у нее не вырабатывались антитела.

Отмечается, что женщину также лечили плазмой выздоровевших людей, но медики посчитали, что лечение не возымело эффекта. Команда провела глубокое секвенирование всех образцов вируса, полученных от пациентки, чтобы увидеть, мог ли SARS-CoV-2 измениться за эти 105 дней. Анализы показали различные варианты доминантного гена: поэтому ученые не считают, что это повлияло на продолжительность присутствия вируса у пациентки.

Мюнстера уверен: это самый длительный случай из известных специалистам, когда кто-либо заболевал COVID-19 и, будучи бессимптомным носителем, мог заражать окружающих.