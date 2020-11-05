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Городская клиническая инфекционная больница в Казахстане

И все же: Топ-6 основных симптомов коронавируса – мнение пульмонолога

© photo: Sputnik
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Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1435)
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https://sputnik-georgia.ru/world_society/20201105/249931539/I-vse-zhe-Top-6-osnovnykh-simptomov-koronavirusa---mnenie-pulmonologa.html

Люди зачастую принимают коронавирус за обычную простуду и не спешат обращаться к специалистам. Пульмонолог объяснил, какие симптомы больше всего характерны COVID-19

ТБИЛИСИ, 5 ноя - Sputnik. Основной симптом коронавируса нового типа – температура выше 37,5. Этот признак встречается у 90% заболевших коронавирусом, считает главный внештатный пульмонолог Минздрава России Сергей Авдеев.

Эпидемия коронавируса - пожилой мужчина на улице в неправильно одетой маске
© Sputnik / Alexander Imedashvili
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"Выше 37,5 градусов – это удел 90% всех заболевших. На второе место я бы поставил слабость и утомляемость – приблизительно 40%, кашель также примерно 40%, отдышка – 30%, головная боль – 20%, боли в горле – около 10%", – сказал Авдеев на открытом консилиуме по самым волнующим вопросам о COVID-19 в пресс-центре МИА "Россия сегодня".

Пандемия коронавируса уже унесла жизни 1,23 млн людей. Всего с начала распространения коронавируса в мире им заразились 48,1 млн человек, 31,9 млн – излечились от вируса. На первом месте по количеству инфицирования COVID-19 – США, за ним следуют Индия, Бразилия, Россия и Франция. 

Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1435)


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