И все же: Топ-6 основных симптомов коронавируса – мнение пульмонолога

Люди зачастую принимают коронавирус за обычную простуду и не спешат обращаться к специалистам. Пульмонолог объяснил, какие симптомы больше всего характерны COVID-19

ТБИЛИСИ, 5 ноя - Sputnik. Основной симптом коронавируса нового типа – температура выше 37,5. Этот признак встречается у 90% заболевших коронавирусом, считает главный внештатный пульмонолог Минздрава России Сергей Авдеев.

"Выше 37,5 градусов – это удел 90% всех заболевших. На второе место я бы поставил слабость и утомляемость – приблизительно 40%, кашель также примерно 40%, отдышка – 30%, головная боль – 20%, боли в горле – около 10%", – сказал Авдеев на открытом консилиуме по самым волнующим вопросам о COVID-19 в пресс-центре МИА "Россия сегодня".

Пандемия коронавируса уже унесла жизни 1,23 млн людей. Всего с начала распространения коронавируса в мире им заразились 48,1 млн человек, 31,9 млн – излечились от вируса. На первом месте по количеству инфицирования COVID-19 – США, за ним следуют Индия, Бразилия, Россия и Франция.