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Сокращение карантина при COVID-19 повышает риск заражения – ВОЗ

© photo: Sputnik / Александр Кряжев
Общество
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Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1435)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/world_society/20201105/249932092/Sokraschenie-karantina-pri-COVID-19-povyshaet-risk-zarazheniya---VOZ.html

14-дневный срок изоляции врачи объясняют инкубационным периодом коронавируса, но некоторые страны приняли решение сократить период карантина, в их числе и Грузия

ТБИЛИСИ, 5 ноя – Sputnik. Во Всемирной организации здравоохранения заявили, что сокращение срок карантинного режима до 10 и менее дней для людей, имевших контакт с носителями COVID-19, повышает риск передачи инфекции.

Городская клиническая инфекционная больница в Казахстане
© photo: Sputnik
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Об этом сказала эксперт ВОЗ Мария ван Керкхове во время трансляции в Twitter. Ранее ВОЗ рекомендовала двухнедельный карантин для всех, кто поддерживал контакты с заболевшими COVID людьми. Этот срок объяснялся длительностью инкубационного периода инфекции, отмечали в организации.

Как объясняет Керкхове, у большинства пациентов после инфицирования COVID-19 симптомы заболевания развиваются через 5-6 дней. Если в течение 14 дней они не появляются, то с 95-процентной уверенностью можно сказать, что их уже не будет. Однако есть случаи, когда симптомы проявлялись и после этого периода.

Керкхове подчеркнула, что множество стран решили уменьшить срок карантина до 10 и даже до семи дней, а тестирование проводить на десятый или седьмой день. По мнению эксперта, при сокращении периода ограничений с 14 до 10 дней будет потеряно "около 13% случаев, при которых симптомы разовьются по завершении этого периода".

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В Грузии срок самоизоляции из-за коронавируса составляет на дому 12 дней (для больных с легким течением или бессимптомным), а в карантинной зоне после приезда людей из-за границы – 8 дней. 

Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1435)


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