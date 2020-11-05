Сокращение карантина при COVID-19 повышает риск заражения – ВОЗ

ТБИЛИСИ, 5 ноя – Sputnik. Во Всемирной организации здравоохранения заявили, что сокращение срок карантинного режима до 10 и менее дней для людей, имевших контакт с носителями COVID-19, повышает риск передачи инфекции.

Об этом сказала эксперт ВОЗ Мария ван Керкхове во время трансляции в Twitter. Ранее ВОЗ рекомендовала двухнедельный карантин для всех, кто поддерживал контакты с заболевшими COVID людьми. Этот срок объяснялся длительностью инкубационного периода инфекции, отмечали в организации.

Как объясняет Керкхове, у большинства пациентов после инфицирования COVID-19 симптомы заболевания развиваются через 5-6 дней. Если в течение 14 дней они не появляются, то с 95-процентной уверенностью можно сказать, что их уже не будет. Однако есть случаи, когда симптомы проявлялись и после этого периода.

Керкхове подчеркнула, что множество стран решили уменьшить срок карантина до 10 и даже до семи дней, а тестирование проводить на десятый или седьмой день. По мнению эксперта, при сокращении периода ограничений с 14 до 10 дней будет потеряно "около 13% случаев, при которых симптомы разовьются по завершении этого периода".

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В Грузии срок самоизоляции из-за коронавируса составляет на дому 12 дней (для больных с легким течением или бессимптомным), а в карантинной зоне после приезда людей из-за границы – 8 дней.