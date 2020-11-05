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В ВОЗ прокомментировали решение властей Дании уничтожить ковид-инфицированных норок

© photo: Sputnik / Kirill Shipitsyn
Общество
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/world_society/20201105/249937430/V-VOZ-prokommentirovali-reshenie-vlastey-Danii-unichtozhit-kovid-infitsirovannykh-norok.html

Ранее коронавирусную инфекцию в Датском королевстве обнаружили у грызунов на 207 фермах, 67 уже потеряли своих животных, в 23-х ситуация неопределенная

ТБИЛИСИ, 5 ноя - Sputnik. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в курсе истории с передачей COVID-19 от норок к людям в Дании и находится в постоянном контакте с датскими властями по этому вопросу, говорится с сообщении, опубликованном в Twitter организации.

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© photo: Sputnik / Alexander Polegenko
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"Мы в курсе сообщений из Дании о том, что несколько человек заразились коронавирусом от норок и что вирус имеет некоторые генетические изменения. Мы находимся в контакте с властями Дании, чтобы выяснить больше по этому поводу", - сказали в ВОЗ.

Ранее премьер-министр Дании Метте Фредериксен объявил о том, что все норки в стране должны быть уничтожены, поскольку могут быть носителями мутировавшего коронавируса и передавать его человеку. По ее словам, коронавирусная инфекция была обнаружена на 207 фермах, 67 уже потеряли своих животных, в 23-х ситуация неопределенная.



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