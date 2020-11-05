В ВОЗ прокомментировали решение властей Дании уничтожить ковид-инфицированных норок

Ранее коронавирусную инфекцию в Датском королевстве обнаружили у грызунов на 207 фермах, 67 уже потеряли своих животных, в 23-х ситуация неопределенная

ТБИЛИСИ, 5 ноя - Sputnik. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в курсе истории с передачей COVID-19 от норок к людям в Дании и находится в постоянном контакте с датскими властями по этому вопросу, говорится с сообщении, опубликованном в Twitter организации.

"Мы в курсе сообщений из Дании о том, что несколько человек заразились коронавирусом от норок и что вирус имеет некоторые генетические изменения. Мы находимся в контакте с властями Дании, чтобы выяснить больше по этому поводу", - сказали в ВОЗ.

Ранее премьер-министр Дании Метте Фредериксен объявил о том, что все норки в стране должны быть уничтожены, поскольку могут быть носителями мутировавшего коронавируса и передавать его человеку. По ее словам, коронавирусная инфекция была обнаружена на 207 фермах, 67 уже потеряли своих животных, в 23-х ситуация неопределенная.