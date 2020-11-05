В США вновь спутали Грузию и Джорджию, теперь на президентских выборах

ТБИЛИСИ, 5 ноя — Sputnik. В новостном репортаже американского телеканала ABC News о процессе подсчета голосов на президентских выборах в штате Джорджия (США) ошибочно показали фотографию избирательного участка в Грузии - это снимок, сделанный фотокорреспондентом Sputnik Грузия.
На фотографии – очередь из избирателей, которые пришли проголосовать на участок, расположенный в школе №55, в Тбилиси, сообщает Первый телеканал.
В США 3 ноября прошли президентские выборы, в данный момент ведется подсчет голосов. Тремя днями ранее, 31 октября в Грузии состоялись парламентские выборы.
American Broadcasting Company (Американская широковещательная компания) — американская семейная коммерческая телевизионная сеть, которая была создана в 1943 году. ABC принадлежит The Walt Disney Company и является частью Disney-ABC Television Group. Телеканал является одним из наиболее рейтинговых в стране.