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Парламентские выборы в Грузии 2020 - избиратели у участка

В США вновь спутали Грузию и Джорджию, теперь на президентских выборах

© Sputnik / Alex Shlamov
Общество
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/world_society/20201105/249937986/V-SShA-vnov-sputali-Gruziyu-i-Dzhordzhiyu-teper-na-prezidentskikh-vyborakh-.html

Очередь как очередь, ан нет, одна очередь - грузинская, другая американская, из штата Джорджия. Что ж, бывает, впопыхах перепутали

ТБИЛИСИ, 5 ноя — Sputnik. В новостном репортаже американского телеканала ABC News о процессе подсчета голосов на президентских выборах в штате Джорджия (США) ошибочно показали фотографию избирательного участка в Грузии - это снимок, сделанный фотокорреспондентом Sputnik Грузия

Канал ABC News перепутал штат Джорджия и Грузию, показав фото Sputnik с парламентских выборов в Грузии вместо президентских выборов в США в своем эфире
photo : ABC News / Youtube
Канал ABC News перепутал штат Джорджия и Грузию, показав фото Sputnik с парламентских выборов в Грузии вместо президентских выборов в США в своем эфире

На фотографии – очередь из избирателей, которые пришли проголосовать на участок, расположенный в школе №55, в Тбилиси, сообщает Первый телеканал.

В США 3 ноября прошли президентские выборы, в данный момент ведется подсчет голосов. Тремя днями ранее, 31 октября в Грузии состоялись парламентские выборы.

American Broadcasting Company (Американская широковещательная компания) — американская семейная коммерческая телевизионная сеть, которая была создана в 1943 году. ABC принадлежит The Walt Disney Company и является частью Disney-ABC Television Group. Телеканал является одним из наиболее рейтинговых в стране.



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