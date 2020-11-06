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Cоль

Врачи назвали продукты, запрещенные при COVID-19

© CC0 / Pixabay
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Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1440)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/world_society/20201106/249941770/Vrachi-nazvali-produkty-zapreschennye-pri-COVID-19.html

Почему при коронавирусе нового типа рекомендуется сократить потребление соли и максимально исключить алкоголь, в интервью радио Sputnik рассказал медицинский блогер Филипп Кузьменко

ТБИЛИСИ, 6 ноя - Sputnik. Инфицированным COVID-19 людям следует ограничить количество соленой еды в рационе, а также снизить прием алкоголя. Почему это жизненно важно, рассказал в интервью радио Sputnik врач-терапевт Филипп Кузьменко.

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© AP Photo / Juan Karita
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По мнению медика, поддержка правильного водно-солевого баланса в организме является неотъемлемой частью выздоравливания пациентов с коронавирусом. В больницах за этим по идее должны следить врачи, а дома людям следует самим внимательно выбирать, что есть и пить во время болезни, напомнил Кузьменко.

По его словам, следует избавить рацион от соленых продуктов и алкоголя.

"Если, не дай бог, заболели ковидом, то надо поддерживать водно-солевой баланс. Надо избегать соленой пищи. Нельзя есть большое количество соленой рыбы, соленых огурцов, и так далее. Вместо этого стоит пить больше воды. Также, и это самое главное, надо ограничить употребление алкоголя, поскольку он способствует обезвоживанию в первую очередь", – заявил врач.

Наряду с обезвоживанием, соленая пища также делает кровь более густой, что вредно при коронавирусе, поясняет он.

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"Соленая пища не способствует тому, чтобы у вас кровь была жидкой. Соленые продукты способствуют тому, чтобы она становилась более густой, более насыщенной. Соль оттягивает жидкую составляющую в ткани, а в самих сосудах как бы происходит сгущение. Там жидкой части меньше, а кровяных клеток больше. Косвенно это может повлиять, если человек болеет ковидом", – подытожил Кузьменко.

Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1440)


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