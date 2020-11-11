Разведка Чехии предупредила об угрозе III мировой войны

ТБИЛИСИ, 11 ноя — Sputnik. Планета стоит перед риском новой мировой войны. Об этом сказано в отчете чешской военразведки за 2019 год, опубликованном на ее сайте накануне. Как считают аналитики, в настоящее время глобальный конфликт "находится на первой стадии".

"Формируется мировоззрение тех, кто сможет и желает активно участвовать в нем, и постепенно определяются технологические инструменты, с помощью которых им можно было бы управлять", - отмечено в документе.

Примечательно, что в качестве возможной причины конфликта авторы доклада называют соперничество между США, Россией и Китаем.

Падение значимости международного права тоже обозначается в документе как весомая причина. Тем временем мирный диалог как метод решения возникающих противоречий отсутствует, а определенность мирового порядка поставлена под сомнение.

Повышению же напряженности способствует манипулирование сознанием общества, серьезно полагают аналитики.

Ранее The National Interest оценило шансы России и НАТО в потенциальной войне, пишет РИА Новости. Как отмечает автор текста Крис Осборн, ссылающийся на мнение экспертов, в долгосрочных военных действиях преимущество остается за Североатлантическим альянсом.

При этом НАТО будет находиться в ужасном положении, если РФ решит спланировать наступление на страны Прибалтики, Альянс в этом случае ничего не сможет противопоставить Москве.