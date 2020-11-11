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Похороны

В России появились новые гробы для умерших от COVID-19

© photo: Sputnik / Mikhail Voskresensky
Общество
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https://sputnik-georgia.ru/world_society/20201111/250003841/V-Rossii-poyavilis-novye-groby-dlya-umershikh-ot-COVID-19.html

Для безопасности присутствующих на похоронах ритуальные агентства также предлагают бесплатную услугу "Прощание онлайн" и комплекс других дистанционных услуг

ТБИЛИСИ, 11 ноя — Sputnik. В российской столице появились гробы для похорон умерших от COVID-19 - они с герметичной прозрачной крышкой, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу "Ритуала".

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Cпециальная промежуточная крышка из оргстекла монтируется в дополнение к основной крышке. Все соединения полностью герметичны, отмечают в ведомстве.

"Учитывая ранее существовавшие ограничения и ориентируясь на соблюдение мер санитарно-эпидемиологической безопасности, а также понимая потребность граждан в традиционном прощании, ГБУ "Ритуал" ввело новую услугу прощания в закрытом гробу со стеклянной промежуточной крышкой", – цитируют в пресс-службе директора "Ритуала" Артема Екимова.

Вместе с гробами, в связи со второй волной пандемии и ростом числа зараженных, Государственное бюджетное учреждение "Ритуал" разработало специальную технологию по организации церемонии прощания с усопшим, имевшим при жизни диагноз - коронавирус нового типа.

В "Ритуале" сообщают, что в прощальных залах и на кладбищах Москвы по-прежнему сохраняется требование соблюдать социальную дистанцию и использовать индивидуальные средства защиты - маски, перчатки.

"Также для безопасности присутствующих на похоронах ГБУ "Ритуал" продолжает оказывать бесплатную услугу "Прощание онлайн" и комплекс дистанционных услуг, который включает уборку и благоустройство захоронений, возложение цветов, окраску оград и крестов, озеленение участков, установку надмогильных сооружений и другие", - пояснили в пресс-службе.

Темы:
Новости из России (1445)


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