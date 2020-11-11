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Эпидемия коронавируса. Жители столицы Грузии в масках с покупками у торгового центра

Ученые назвали самые опасные места во время пандемии

© Sputnik / STRINGER
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Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1456)
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Sputnik Грузия
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При коронавирусе, который распространяется в виде аэрозоля, особенно важна хорошая циркуляция воздуха в помещениях

ТБИЛИСИ, 11 ноя — Sputnik. Общественный транспорт, спортзалы и другие помещения, где нет циркуляции открытого воздуха, представляют наиболее высокий риск заражения коронавирусом, заявил профессор МГУ, доктор биологических наук Алексей Аграновский в беседе с радиостанцией "Говорит Москва".

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По мнению специалиста, безопаснее всего сейчас находиться в парках. "Открытый воздух — это не то место, где вирус будет распространяться", — отметил Аграновский.

Эксперт пояснил, что коронавирус распространяется в виде аэрозоля, например при кашле. "В закрытых помещениях, особенно если там неправильная система кондиционирования действует, опасность выше", — рассказал собеседник радиостанции.

С декабря 2019 года пандемия коронавируса распространилась по всему миру. С начала эпидемии и по сегодняшний день этим вирусом заразились более 50,8 миллиона человек, из них свыше 1,26 миллиона скончались.

Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1456)


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