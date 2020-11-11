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Вид на зараженную коронавирусом клетку под микроскопом

Чем грозят мутации генома коронавируса? Мнение эпидемиолога

© photo: AFP 2020 / HANDOUT
Общество
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Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1456)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/world_society/20201111/250005039/Chem-grozyat-mutatsii-genoma-koronavirusa-Mnenie-epidemiologa.html

Мутация есть, но не в таком количестве, чтобы бить тревогу, и утяжелений, к счастью, не отмечается, считают эксперты

ТБИЛИСИ, 11 ноя — Sputnik. Не более 1% генома COVID-19 мутировало на сегодняшний день, заявил замдиректора по научной работе Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов, пишет РИА Новости.

Эпидемия коронавируса. Жители столицы Грузии в масках с покупками у торгового центра
© Sputnik / STRINGER
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"Мутация закрепляется, но на самом деле не более 1% генома мутировало в настоящий момент. И утяжелений, к счастью, не отмечается", - сказал Горелов на круглом столе, посвященном работе региональных систем здравоохранения в период пандемии.

Общее число выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа по всему миру на 11 ноября перевалило за 50 миллионов человек, скончались более 1,2 миллиона, сообщается на сайте Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). За последние сутки в мире число инфицированных увеличилось на 427 551, скончались 6 214 человек.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.

Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1456)


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