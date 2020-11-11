Чем грозят мутации генома коронавируса? Мнение эпидемиолога

Мутация есть, но не в таком количестве, чтобы бить тревогу, и утяжелений, к счастью, не отмечается, считают эксперты

ТБИЛИСИ, 11 ноя — Sputnik. Не более 1% генома COVID-19 мутировало на сегодняшний день, заявил замдиректора по научной работе Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов, пишет РИА Новости.

"Мутация закрепляется, но на самом деле не более 1% генома мутировало в настоящий момент. И утяжелений, к счастью, не отмечается", - сказал Горелов на круглом столе, посвященном работе региональных систем здравоохранения в период пандемии.

Общее число выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа по всему миру на 11 ноября перевалило за 50 миллионов человек, скончались более 1,2 миллиона, сообщается на сайте Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). За последние сутки в мире число инфицированных увеличилось на 427 551, скончались 6 214 человек.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.