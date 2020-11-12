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Вакцинация от коронавируса в Тамбове

В ВОЗ рассказали, как убедить антипрививочников вакцинироваться от коронавируса

© photo: Sputnik / Alexey Sukhorukov
Общество
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https://sputnik-georgia.ru/world_society/20201112/250008612/V-VOZ-rasskazali-kak-ubedit-antiprivivochnikov-vaktsinirovatsya-ot-koronavirusa-.html

В организации надеются, что как только мир приблизится к появлению безопасных и эффективных вакцин от COVID-19, отношение к вакцинации у людей поменяется к лучшему

ТБИЛИСИ, 12 ноя — Sputnik. Люди, которые категорически не верят в вакцинацию и отказываются от прививок, могут изменить свое мнение, если вакцины от COVID-19 докажут свою безопасность, считают во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Лечение пациентов, зараженных коронавирусом COVID-19, во время пандемии
© AP Photo / Mosa'ab Elshamy
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"Для тех, кто уже отказался от вакцин в целом, принятие или отказ от вакцины COVID-19 может зависеть от характера самого препарата и его предполагаемой безопасности. Маловероятно, что те, кто уже решительно выступает против вакцинации, изменят свое мнение, но все будет зависеть от того, как будет развиваться пандемия", - заявили РИА Новости в ВОЗ.

При этом в организации пояснили, что успех любой вакцины от COVID-19 будет зависеть от доверия населения.

"Мы слышим много отсылок к важности ускорения разработки вакцины от COVID-19 и скорейшего вывода ее на рынок, чтобы положить конец пандемии. Некоторые люди обеспокоены скоростью этого процесса и обеспокоены безопасностью и эффективностью будущей вакцины", - отметили в ВОЗ.

Между тем, причины отказа от вакцинации всегда индивидуальны, специфичны и зависят от конкретных условий, считаю в ВОЗ. По мнению экспертов организации, не последнюю роль здесь играет и дезинформация о лекарственных препаратах.

"Уже появилась дезинформация о будущих вакцинах от COVID-19, что может повлиять на принятие и использование этих вакцин. Тем не менее, ВОЗ вполне уверена, что как только мы приблизимся к появлению безопасных и эффективных вакцин от COVID-19, мы сможем рассчитывать на большой позитивный настрой в отношении вакцинации, особенно с учетом защиты и возможности вернуться к нормальной жизни, которую она может дать", - объяснили в ВОЗ.



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