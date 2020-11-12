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Здание штаб-квартиры Всемирной организации здравоохранения в Женеве

Что в ВОЗ думают об эффективности ежегодной вакцинации от гриппа

© photo: Sputnik / Alexey Vitvitsky
Общество
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/world_society/20201112/250010005/Chto-v-VOZ-dumayut-ob-effektivnosti-ezhegodnoy-vaktsinatsii-ot-grippa.html

Чтобы обеспечить оптимальную защиту от циркулирующих вирусов гриппа, людям необходимо ежегодно проходить вакцинацию, советуют в организации

ТБИЛИСИ, 12 ноя — Sputnik. Во Всемирной организации здравоохранения считают, что прививка от гриппа защищает всего лишь год и может оказаться неэффективной от вирусного заболевания из другого региона мира, рассказали РИА Новости в организации.

Вакцинация от коронавируса в Тамбове
© photo: Sputnik / Alexey Sukhorukov
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"Вакцина против гриппа не продлится до следующего сезона гриппа, поскольку иммунная защита человека после вакцинации со временем снижается. Для обеспечения оптимальной защиты от циркулирующих вирусов гриппа людям необходимо ежегодно проходить вакцинацию", – пояснили в ВОЗ.

Как считают эксперты, препараты против гриппа наиболее эффективны, когда циркулирующие в мире вирусы хорошо сочетаются с вирусами в вакцинах. По этой причине Глобальная система ВОЗ по надзору и ответным мерам против гриппа (GISRS) перманентно проводит мониторинг вирусов гриппа человека и дважды в год обновляет состав вакцин.

"Состав вакцин подбирается с учетом полушария, в котором будет применяться вакцина. Таким образом, вакцина для одного полушария может обеспечить лишь частичную защиту от инфекции гриппа в другом полушарии, хотя в некоторые годы вирусы в Северном и Южном полушарии могут быть антигенетически идентичными", – подчеркнули в организации.



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