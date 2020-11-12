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Ученый в лаборатории изучает под микроскопом частицы COVID-19

Ученые США назвали потливость признаком опасной болезни

© photo: AFP 2020 / ADEK BERRY
Общество
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/world_society/20201112/250010440/Uchenye-SShA-nazvali-potlivost-priznakom-opasnoy-bolezni.html

Признаки при этой болезни, как правило, развиваются не сразу, а постепенно, и кажутся незначительными

ТБИЛИСИ, 12 ноя — Sputnik. Американские ученые сделали интересное открытие - назвали потливость без очевидной причины одним из наиболее распространенных признаков, предвещающих болезнь Паркинсона.

© AP Photo
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Об этом со ссылкой на Американскую ассоциацию болезни Паркинсона пишет Express.

Болезнь Паркинсона - это медленно прогрессирующее дегенеративное заболевание центральной нервной системы. Его основными проявлениями считаются такие двигательные нарушения, как гипокинезия (когда двигательная активность ухудшается на фоне психических и неврологических нарушений), ригидность мышц (противоположность психологической гибкости), тремор покоя и постуральные расстройства.

Что любопытно, признаки, отмечает издание, как правило, развиваются постепенно и кажутся незначительными.

При этом чрезмерное потоотделение, по словам экспертов, затрагивает большей частью верхнюю половину тела. Если вы обнаружили у себя этот симптом, вам следует обратиться к врачу, резюмирует издание.



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