Ученые США назвали потливость признаком опасной болезни

Признаки при этой болезни, как правило, развиваются не сразу, а постепенно, и кажутся незначительными

ТБИЛИСИ, 12 ноя — Sputnik. Американские ученые сделали интересное открытие - назвали потливость без очевидной причины одним из наиболее распространенных признаков, предвещающих болезнь Паркинсона.

Об этом со ссылкой на Американскую ассоциацию болезни Паркинсона пишет Express.

Болезнь Паркинсона - это медленно прогрессирующее дегенеративное заболевание центральной нервной системы. Его основными проявлениями считаются такие двигательные нарушения, как гипокинезия (когда двигательная активность ухудшается на фоне психических и неврологических нарушений), ригидность мышц (противоположность психологической гибкости), тремор покоя и постуральные расстройства.

Что любопытно, признаки, отмечает издание, как правило, развиваются постепенно и кажутся незначительными.

При этом чрезмерное потоотделение, по словам экспертов, затрагивает большей частью верхнюю половину тела. Если вы обнаружили у себя этот симптом, вам следует обратиться к врачу, резюмирует издание.