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Врачи назвали простые пути укрепить иммунитет осенью и зимой

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Общество
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/world_society/20201112/250013739/Vrachi-nazvali-prostye-puti-ukrepit-immunitet-osenyu-i-zimoy.html

Хорошее освещение и тепло, бананы, кофе и шоколад, солярий, яркие цвета и приятные запахи - все это будет не лишним в грядущий холодный сезон

ТБИЛИСИ, 12 ноя – Sputnik. Не экономить на электроэнергии и создавать впечатление, будто всегда солнечно, используя хорошее искусственное освещение - такие советы для укрепления иммунитета осенью и зимой дает терапевт Лариса Алексеева.

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"Поднимает настроение желтый и оранжевый цвет, а еще запах. Хорошо мандарины, апельсины и лимоны положить в вазу", — сказала Алексеева в беседе с "Говорит Москва".

Медик также посоветовала отказаться от вещей черного и серого цвета и заменить их на цветные — поскольку многие люди в этом году не смогли поехать в отпуск.

"Одежду подбирать яркую, это придаст настроение. Будет вырабатываться серотонин — гормон радости. Можно позволить себе черный шоколад, банан и кофе — утром прекрасно тонизирует настроение", — рассказала Алексеева.

При этом, врач отметила, что в организме многих людей осенью наблюдается дефицит витамина D. Напомнила Алексеева и о необходимости приема витамина C, а также витаминов группы B: В6 и В12 укрепляют нервную систему, а вместе с витамином D и C они будут улучшать настроение.

Между тем, прием витамина D3 обязательно должен назначить специалист, а также нужно сдать анализы. Также Алексеева также предложила ходить в солярий, если нет онкологических заболеваний или других противопоказаний.



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