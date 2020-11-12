В США за сутки зафиксировали рекордное число случаев коронавируса

За последние 24 часа в Соединенных Штатах выявили 144 133 случая заражения, скончались еще 1 893 человека

ТБИЛИСИ, 12 ноя – Sputnik. Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа в США за минувшие сутки увеличилось на рекордный показатель - зарегистрировано более чем 144 тысячи новых случаев.

Об этом сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.

В ночь 12 ноября о рекордном показателе сообщала газета Washington Post. По данным издания, в среду число новых случаев COVID-19 в США впервые превысило 140 тысяч за день.

По статистике университета, за последние 24 часа в Соединенных Штатах выявили 144 133 случая заражения, скончались еще 1 893 человека.

Всего с начала эпидемии в США выявили свыше 10 миллионов случаев заражения коронавирусом, погибли более 241 тысячи человек. Излечились от вируса почти четыре миллиона заразившихся.

При этом во всем мире, как сообщает университет, коронавирусом заразились более 52,2 миллиона человек, скончались свыше 1,2 миллиона.