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г. Баку

"На войне как на войне": в Баку раскритиковали посла в РФ за слова о крушении Ми-24

© photo: Sputnik / Margarita Nekrasova
Общество
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Российский Ми-24 сбили 9 ноября в воздушном пространстве Армении вне зоны боевых действий. Погибли два члена экипажа, один получил травмы средней тяжести

ТБИЛИСИ, 13 ноя — Sputnik. Помощник азербайджанского лидера Хикмет Гаджиев заявил, что Баку считает неуместным заявление посла в России Полада Бюльбюль оглы об уничтожении российского вертолета Ми-24 на территории Армении, пишет РИА Новости.

Российский вертолет Ми-24 потерпел крушение в Армении. Фото с места ЧП
© photo: Sputnik / Ilya Pitalev
Азербайджан принес извинения за сбитый российский вертолет

Российский Ми-24 сбили 9 ноября в воздушном пространстве Армении вне зоны боевых действий. Погибли два члена экипажа, один получил травмы средней тяжести. Официальный Баку признал, что азербайджанские силы случайно сбили вертолет, принес извинения и выразил готовность выплатить компенсацию.

Азербайджанская генпрокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело по статье "Халатное отношение к службе". В свою очередь, российские следователи возбудили уголовное дело по статье "Нарушение правил полетов или подготовки к ним".

Выступая на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня", азербайджанский дипломат заявил, что "на войне как на войне: всякое может быть".

"Комментарий посла Азербайджанской Республики в Российской Федерации по этому вопросу неуместен. Такого рода случай не может нанести вреда связям Азербайджан-Россия", – приводит слова Гаджиева госагентство "Азертадж".

Он добавил, что высказывания Бюльбюль оглы "о статусе Нагорно-Карабахского региона Азербайджана без осознания сути вопроса неприемлемы".

"Руководители дипломатических представительств Азербайджана за рубежом и другие официальные лица должны воздержаться от самовольных заявлений, противоречащих официальной позиции страны и проводимой президентом Ильхамом Алиевым политике", – резюмировал он.

При этом ранее во внешнеполитическом ведомстве РФ прокомментировали слова Бюльбюль оглы, выразив надежду на скорейшую реализации заверений президента Азербайджана о проведении расследования и наказании виновных в крушении вертолета. Также в ведомстве предупредили, что ответ Москвы "был бы сокрушительным", если бы она руководствовалась принципом "на войне как на войне".

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