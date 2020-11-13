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Женщина за работой

Почему опасно возвращаться на работу после COVID-19? Мнение врача

Photo: courtesy of Iltsdaily
Общество
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Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1463)
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https://sputnik-georgia.ru/world_society/20201113/250030282/Pochemu-opasno-vozvraschatsya-na-rabotu-posle-COVID-19-Mnenie-vracha.html

Коронавирус - опасная и до сих пор совсем не изученная болезнь, сильно поражающая иммунитет человека, а потому после нее врачи советуют дать организму хорошенько восстановиться

ТБИЛИСИ, 13 ноя - Sputnik. Переболевшим коронавирусом нового типа не следует очень уж спешить возвращаться на работу. Об этом глава Центра реабилитации и восстановительного лечения ЦКБ, доктор медицинских наук, профессор Елена Гусакова рассказала в беседе с "Известиями".

Город Кутаиси - центр. Прохожие в масках во время эпидемии коронавируса
© Sputnik / STRINGER
В Кутаиси от коронавируса вылечилась 102-летняя женщина

По мнению медика, для COVID-19 характерен полиморфизм клинических симптомов, так что его проявления могут быть очень индивидуальны. Кроме того, нужно учитывать форму перенесенного заболевания.

"Но несмотря на то что патология протекает так "лично" и зависит от многих обстоятельств, для всех случаев характерны нарушения иммунного ответа, после которых может возникнуть картина "полизаболевания", то есть присоединение другой патологии", — объяснила Гусакова.

Комментируя возможность возвращения на работу, нужно учитывать все факторы, считает эксперт. Ведь даже у молодых людей, не страдавших хроническими заболеваниями, восстановление после болезни иногда занимало до месяца, причем у некоторых все же оставалась слабость.

При этом, после тяжелой формы коронавируса Гусакова рекомендует отправиться в санаторий в своей климатической зоне, чтобы избежать проблем с адаптацией и обострения хронических заболеваний. Врач советует ежедневно делать лечебную дыхательную гимнастику и небольшой комплекс упражнений.

Также лучше начать вести здоровый образ жизни: к примеру, отказаться от сигарет и алкогольных напитков, придерживаться правильного питания и следить за артериальным давлением, сатурацией, уровнем холестерина и глюкозы в крови.

Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1463)


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