В Instagram появится долгожданная полезная функция

Очень многие пользователи социальных сетей давно ждали эту опцию, потому что от ошибок не застрахован никто

ТБИЛИСИ, 13 ноя - Sputnik. Дождались - наконец-то, верные пользователи сервисов Facebook Messenger и Instagram смогут получить возможность отправлять самоуничтожающиеся сообщения. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на сообщение разработчиков Facebook.

Исчезающие сообщения напоминают аналогичную функцию в других мессенджерах, но имеют и свои отличия. К примеру, в режиме Vanish Mode сообщение удаляется после того, как собеседник вышел из диалога.

При этом, пользователь будет предупрежден, если его собеседник сделал скриншот беседы в секретном режиме.

Facebook Messenger уже получил подобную опцию для чатов, правда на сегодняшний день она доступна исключительно для США.

Что касается Instagram, то там секретные чаты появятся в ближайшее время.