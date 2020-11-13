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Мобильное приложение instagram

В Instagram появится долгожданная полезная функция

© CC0 / Pixabay
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/world_society/20201113/250031048/V-Instagram-poyavitsya-dolgozhdannaya-poleznaya-funktsiya.html

Очень многие пользователи социальных сетей давно ждали эту опцию, потому что от ошибок не застрахован никто

ТБИЛИСИ, 13 ноя - Sputnik. Дождались - наконец-то, верные пользователи сервисов Facebook Messenger и Instagram смогут получить возможность отправлять самоуничтожающиеся сообщения. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на сообщение разработчиков Facebook.

Страница социальной сети Фейсбук на экране компьютера
© photo: Sputnik / Natalia Seliverstova
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Исчезающие сообщения напоминают аналогичную функцию в других мессенджерах, но имеют и свои отличия. К примеру, в режиме Vanish Mode сообщение удаляется после того, как собеседник вышел из диалога.

При этом, пользователь будет предупрежден, если его собеседник сделал скриншот беседы в секретном режиме.

Facebook Messenger уже получил подобную опцию для чатов, правда на сегодняшний день она доступна исключительно для США.

Что касается Instagram, то там секретные чаты появятся в ближайшее время.



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