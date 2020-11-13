Еврокомиссия назвала неэффективными запреты в борьбе против пандемии

Еврокомиссия в мае разрешила странам ЕС сохранять ограничения на перелеты из-за нового коронавируса, но рекомендовать продлевать это разрешение ЕК не намерена

ТБИЛИСИ, 13 ноя — Sputnik. Еврокомиссия считает неэффективной мерой в борьбе с пандемией коронавируса запреты на авиаперелеты, сообщает РИА Новости.

"Мы не считает запреты на полёты эффективными в сдерживании пандемии", - приводятся в заявлении слова еврокомиссара по транспорту Адины Валеан.

Еврокомиссия в мае разрешила странам ЕС сохранять ограничения на перелеты из-за нового коронавируса, но рекомендовать продлевать это разрешение ЕК не намерена, поскольку санитарные меры предосторожности при перелётах оказались более эффективными для контроля за распространением вируса, отмечается в релизе.

При этом ЕК рекомендует сохранить временное разрешение на продление лицензий авиакомпаниям, у которых есть финансовые трудности. Срок действия этой меры, введённой весной, заканчивается 31 декабря 2020 года, ЕК предлагает продлить ее на год.

Свои рекомендации Еврокомиссия представила на рассмотрение Совету стран ЕС и Европарламенту.