Почему нас тянет на сладкое? Ответ диетолога

Иногда такие действия могут быть обоснованы какими-то переживаниями, скрытой инфекцией или недостатком витаминов, а часто тем, что мы не роботы, а просто люди

ТБИЛИСИ, 16 ноя – Sputnik. Чем объяснить навязчивое желание съесть что-то сладкое, появляющееся у многих из нас время от времени, и главное – как с этим бороться? На этот вопрос в интервью радио Sputnik ответила врач-диетолог Елена Соломатина.

Множество людей пытаются придерживаться здорового образа жизни и правильного питания, зачастую исключая из своей диеты сладкое.

Однако, по мнению Сломатиной, мы не роботы, и если нам захотелось торт, можно съесть его и вернуться к обычной жизни. Главное, не стоит зацикливаться, что это срыв, уверена диетолог.

"Человек должен себя баловать и не чувствовать себя суперменом, нужно балансировать. Иногда срывы бывают полезнее, чем жесткие ограничения. Если человеку некомфортно, он все равно сорвется", – сказала врач.

Другое дело, когда появляется бесконечное желание сладкого, тогда надо искать причину. Она может быть как на физическом, так и на психологическом уровне. Во-первых, человеку может не хватать каких-то элементов.

"Прежде всего, это может быть нехватка хрома, магния, витаминов группы B. Хром можно получить в виде добавок, он содержится в мясе, в морепродуктах. Магний – в гречке, в зеленых овощах, в семечках. Витамины группы B – это мясо, сложные углеводы, цельнозерновой хлеб, крупы", – пояснила Соломатина.

Также причиной острого желания сладкого может быть некая спонтанная ситуация, стресс, нехватка энергии, подчеркнула врач-диетолог.

"Это может быть развод, болезнь близких, или человек не может получить гормоны удовольствия, которые получал от чего-то: не может заниматься хобби, перестал заниматься спортом, ушел на пенсию. Причина может быть в редком питании, или, например, человек поздно ложится, недосыпает. Это может быть и скрытая инфекция. В холодное время года человеку часто не хватает энергии и хочется согреться. Восполнить энергию обычно хорошо помогает что-то жирное, сладкое, тягучее", – резюмировала Соломатина.